أمانة الرياض تقصر تراخيص «عربات الأطعمة» على المواطنين

تواصل ـ خالد العبدالله:

تيسيراً على المواطنين؛ وضعت أمانة منطقة الرياض اشتراطات تراخيص عربات الأطعمة على المركبة، والموقع، والمادة الغذائية، والعاملين، وقصرت الترخيص على المستثمرين السعوديين.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم، أن هذا الإجراء يهدف إلى الارتقاء بالخدمة وتحقيق السلامة والجودة المطلوبة.

ووضعت الأمانة شروطاً عامة لمنح الترخيص المقتصر على الأفراد السعوديين دون غيرهم، من بينها: مزاولة النشاط بيع الأطعمة، وإعداد وبيع الشطائر، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الباردة والساخنة فقط، واستيفاء العربة لمتطلبات السلامة، والالتزام بأنظمة المرور.