 «كينجستون» تطرح أكبر ذاكرة تخزين في العالم بسعة 2 تيرابايت | صحيفة تواصل الالكترونية

«كينجستون» تطرح أكبر ذاكرة تخزين في العالم بسعة 2 تيرابايت

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«كينجستون» تطرح أكبر ذاكرة تخزين في العالم بسعة 2 تيرابايت

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “كينجستون تكنولوجي” الأمريكية عن طرح ذاكرة DataTraveler Ultimate GT، تمكنك من حمل كمية ضخمة من البيانات، بسعة 2 تيرابايت.

وتعتبر ذاكرة كينجستون “فلاشة” من أقراص التخزين ذات السعة الأكبر في العالم بحسب مصنعيها، والذاكرة متوفرة بعدة أحجام، منها الأصغر، الذي يتسع حتى 1 تيرابايت، والحجم الأكبر الذي يتسع حتى 2 تيرابايت، ويمكنها أن تتسع لقرابة 160 فيلماً ذا جودة عالية.

وتأتي الذاكرة بهيكل متين، كما تستخدم محول USB 3.1 وليس المحول التقليدي؛ لذا سيتعين على المستخدم تركيب ناقل بيانات خاص لاستخدامها مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الذاكرة كشف عنها النقاب في معرض CES في لاس فيجاس هذا الأسبوع، لكن لم يتم تحديد سعرها بعدُ، ومن المتوقع أن تكون باهظة الثمن كسابقاتها.

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