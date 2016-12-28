 «واعي» يؤهل ويطور قيادات العمل الخيري والاجتماعي بنجران | صحيفة تواصل الالكترونية

«واعي» يؤهل ويطور قيادات العمل الخيري والاجتماعي بنجران

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«واعي» يؤهل ويطور قيادات العمل الخيري والاجتماعي بنجران

تواصل ـ سعود الخالد:

يقيم فرع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي “واعي” بمنطقة نجران، بالتعاون مع مركز كفاءات للتدريب، برنامج لتأهيل وتطوير قيادات العمل الخيري والاجتماعي بنجران، برعاية من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وشركة دواجن الوطنية.

وقال المدير التنفيذي لفرع جمعية واعي بمنطقة نجران عبد الرحمن بن حمد الشاعري : “إن البرنامج يهدف لتأهيل قيادات ومنسوبي الجهات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، وتطوير الكفاءات من خلال عدة دورات”.

ويُقدم البرنامج على مدار الأسبوع في مجالات: “إدارة مؤسسات القطاع الثالث، الموارد المالية، تفعيل دور الشراكات والتسويق للارتقاء بمستوى العمل الخيري والاجتماعي بما يضمن مواكبة رؤية المملكة 2030، وتفعيل الدور الكبير لها في تحسين مستوى البرامج الخيرية والاجتماعية بالمنطقة”.

ويأتي البرنامج ضمن عدة برامج تدريبية وتطويرية تقدمها جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي “واعي” بمنطقة نجران.

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