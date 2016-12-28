أهالي «قرية الجبرية» يشكون سوء الخدمات.. ويناشدون أمير حائل بالتدخل

تواصل ـ فريق التحرير ـ حائل:

تقدّم أهالي قرية الجبرية التي تبعد 75 كم شمال شرق منطقة حائل بشكوى ضد بلدية بقعاء؛ بسبب تهميش البلدية لقريتهم لأكثر من 20 عاماً، حسب قولهم.

وسلّم الأهالي أمين أمانة منطقة حائل خطاباً رسمياً حمل توقيعاتهم، وطالبوا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، أمير منطقة حائل، بالتدخل العاجل لإنصافهم وحل مشاكلهم، وإبعاد المتسببين في تعطيل الخدمات بقريتهم.

ودعا الأهالي المسؤولين إلى تشكيل لجنة بتوجيهات محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي، ومتابعة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس؛ لأخذ آراء الأهالي والمقيمين والاطلاع بشكل ميداني ومباشرة على طلباتهم.

وطالب الأهالي المجلس البلدي الارتقاء بمستوى أدائه الإداري، وجعل مصلحة القرية على رأس أولوياته وتفعيل الجانب الميداني في عمله ومنح المواطنين جزءاً من وقته لسماع ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل في سد النقص بالخدمات التي يجب أن توفرها البلدية للمواطنين.

وقال معرّف القرية صالح متعب الحواس: “نعاني من التهميش في نقص الخدمات البلدية بالقرية، ومنها عدم وجود مكتب خدمات في القرية”.

وأشار الحواس إلى ضعف الإنارة بالقرية، وعدم وجود شبكة في مدخل القرية مع تقاطع طريق حائل ـ بقعاء، وأضاف قائلاً: “طالبنا منذ سنوات طويلة بالعمل على تفادي المنعطفات الخطرة بطرق القرية والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين”.

وأشار المواطن محمد الشمري إلى عدم وجود إنارة في شوارع القرية، وأضاف “نعيش أغلب الأيام في ظلام دامس”.

وبحسب الأهالي فإن القرية بحاجة إلى توصيل الماء لبعض المنازل، ومركز رعاية صحية، ومدرسة متوسطة للبنين، وكذلك تقوية شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير مؤذنين وأئمة مساجد.

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