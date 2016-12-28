«تعليم الجوف» توجه بتأخير الدوام الصباحي بداية من الأحد المقبل

تواصل – أحمد الرمال:

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم، بتأخير بداية الدوام في مدارس منطقة الجوف للبنين والبنات إلى الساعة 8.15 صباحاً وقت حضور منسوبي المدرسة أو الاصطفاف الصباحي.

واشتمل التوجيه على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8.30 صباحاً، بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن تأخير الدراسة جاء نتيجة الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف النبط، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تضع سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن أهم أولوياتها.