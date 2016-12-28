عمال نظافة يتسبَّبون في إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء (فيديو)

تواصل ـ إبراهيم المتعب:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء، قراراً يقضي بإعفاء مدير أحد المراكز الصحية، بعد تداول مقطع فيديو لعمال نظافة يقومون بمباشرة مهام الصيدلي بالمركز.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، قيام عمال نظافة بمركز صحي في محافظة الأحساء بمباشرة مهام الصيدلي عبر تعبئة قطرات الماء الطبية، دون حضور الصيدلي أو الطبيب.

وبناء على ذك تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات المقطع المتداول، وقررت اللجنة إعفاء مدير المركز الصحي من مهامه، وإصدار عقوبة الحسم، ونقل الصيدلي من مقر وظيفته إلى مركز صحي آخر، ومحاسبة مقاول الصيانة والنظافة لمخالفته بنود العقد.