صحفيون ألمان يتهمون موقعاً مقرباً من «ترامب» بنشر أكاذيب ضد المسلمين

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اتهم صحفيون ألمان موقع “برايتبرت” الأمريكي المقرب من الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” بنشر أخبار كاذبة ضد المسلمين في ألمانيا.

وانتقد الصحفيون في تقرير نشره موقع “ذا لوكال” الألماني تقريراً للموقع الأمريكي ادعى أن نحو 1000 من المسلمين هاجموا الشرطة، وأشعلوا النار في كنيسة، واعتبروا أن التقرير الأمريكي مزور للحقائق.

وزعم الموقع الأمريكي أن أكثر من 1000 شخص هتفوا في “دورتموند” قائلين: “الله أكبر”، وأطلقوا الألعاب النارية صوب الشرطة، وأحرقوا كنيسة تاريخية.

وربط الموقع الأمريكي تقريره بموقع ألماني، إلا أن الموقع الإخباري الألماني شن هجوماً لاذعاً ضد “برايتبرت” متهماً إياه باستخدام تقاريره عبر الإنترنت لنشر الأخبار الكاذبة والكراهية والدعاية المضللة.

وزعم الموقع الأمريكي أن مجموعة من السوريين الذين تجمعوا في ميدان بألمانيا للاحتفال بوقف إطلاق النار، وظهروا في فيديو بموقع إخباري ألماني رفعوا علم “القاعدة”، و”داعش”، لكن الموقع الألماني رد على كذب التقرير الأمريكي بأن شخصاً ظهر في الفيديو كان يحمل علماً يحمله على نطاق واسع المعارضون لحكومة بشار الأسد، وليس كما زعم “برايتبرت”.

وكانت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” حذرت وآخرون من تأثير الأخبار الكاذبة على نتائج الانتخابات في ألمانيا الخريف القادم.

ويعتقد البعض أن هدف “برايتبرت” من توسيع تغطيته للشأن الأوروبي عبر البدء في إنشاء موقع باللغة الألمانية، هو التأثير على الانتخابات حتى يتم انتخاب سياسيين من اليمين في أوروبا.