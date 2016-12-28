الأحيدب: ولي ولي العهد وعد بعدم تأثر الأسر محدودة الدخل بارتفاع الأسعار (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

قال الكاتب محمد الأحيدب، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعد خلال لقائه مع الإعلاميين، بعدم تأثر الأسر محدودة أو متوسطة الدخل بارتفاع أسعار السلع.

وأضاف الأحيدب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن ما وعد به ولي ولي العهد خلال اللقاء هو وعد قاطع بأن الأسر محدودة الدخل لن تتأثر بارتفاع الأسعار؛ إذا استطاعت أن تحسن توفير المصروفات التي تُخصص لها في حساب المواطن لاستهلاك الطاقة، أو الكهرباء، أو الماء، بل قد تستفيد من المبالغ المخصصة لها، وقد تربح من المبلغ.

وتابع قائلاً: “أما الأسر صاحبة الدخل الأعلى ستتأثر جزئياً، لكنها لن تتضرر لأنها أسر ميسورة، وهذا ما كنا ندعو إليه فهذا أمر مطمئن جداً”.

وأردف الأحيدب: “برنامج تحقيق التوازن المالي يتضمن الكثير من الخطوات الإيجابية التي كنا نتمناها فعلاً، وأبرزها موضوع التفاوض مع المقاولين لرفع الأداء وكفاءة الإنتاج، وكذلك رسوم اللوحات الإعلانية”.