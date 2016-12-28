«وول ستريت جورنال»: المملكة تشرع في تقليص إنتاجها النفطي

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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن “أرامكو” رفعت أسعار نفطها من كل مستويات النفط الخام إلى المستهلكين في شرق آسيا، في دليل على أن المملكة تشرع في تقليص إنتاجها النفطي وفقاً لاتفاق “أوبك” العام الماضي.

وذكرت أن المملكة التي تعد أكبر مصدر في العالم للنفط أرسلت عبر البريد الإلكتروني رسالة بأسعار نفطها إلى المستهلكين في شرق آسيا، وذلك اليوم الخميس.

واعتبرت الصحيفة أن الزيادة مؤشر على أن “أرامكو” تشرع في تقليص 486 ألف برميل من إنتاجها؛ التزاماً منها باتفاق “أوبك”.

وتحدثت عن أن الزيادات في أسعار النفط الخام المتوسط والثقيل إلى الولايات المتحدة كانت متوقعة، لكنها ظلت دون تغيير، ومع ذلك فإن أسعار النفط الخفيف جداً والخفيف زادت 20 سنتاً للبرميل.