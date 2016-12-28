لا يزال حياً.. سهم يخترق رأس صياد من أذنه اليمنى إلى اليسرى

تواصل – وكالات:

نجا صياد من الموت، بعد أن اخترق سهم رأسه من أذنه اليسرى إلى اليمنى، وظل على قيد الحياة بحسب ما أظهرت صور التقطت له في أحد المستشفيات وراجت بشكل كبير على الإنترنت.

ويعتقد أن الحادثة المؤلمة وقعت بينما كان الصياد في رحلة صيد سمك في أمريكا الشمالية، وتحديداً في منطقة الباهاما، بحسب ما نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فبعد أن أجرى عملية لإزالة السهم من رأسه، نشر الصياد صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم، وقال الأطباء: لو أن السهم اخترق رأسه أعلى بمليمترات قليلة لربما فقد حياته.

المثير في الأمر، التعليقات التي رافقت الصور التي نشرها أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من كتب معبراً عن استغرابه من نجاة الرجل، في حين انتقد آخرون صيد السمك بواسطة السهام أو الرماح.