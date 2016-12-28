«الاتصالات»: إعلان أسماء الشركات المؤهلة للحصول على «التصديق الرقمي»

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، أسماء الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وهي: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية، وجاري التنسيق مع كلتا الشركتين لاستكمال المتطلبات النهائية اللازمة للحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار في صناعة التصديق الرقمي، وتقديم خدماتها في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها جميع التعاملات الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتمكين مستخدمي شبكة الإنترنت من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بخصوصية وسرية وموثوقية.

الجدير بالذكر أن خدمة التصديق الرقمي هي منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة، أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى لإنشاء توقيع إلكتروني، وإثبات هوية المتعاملين إلكترونياً وموافقتهم على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل الإلكتروني.