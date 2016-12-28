خادم الحرمين يوجه بتوسيع  الطاقة الاستيعابية للحجاج العام الحالي

تواصل- خالد العبدالله:

أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظة الله) على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ ورفع إعداد الحجاج من الخارج وكذلك من الداخل؛ وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها لهذا العام من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من اداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ مضيفا أن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا (حفظه الله) أكد في توجيهاته توسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام ١٤٣٣، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وأعرب وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن نيابة عن العاملين في قطاع الحج والعمرة وضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار؛ عن امتنانه الكبير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد(حفظهم الله) حيال صدور قرار البدء في رفع أعداد الحجاج لهذا العام بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك. وأضاف معالي وزير الحج والعمرة على هامش استقباله لرؤساء وفود الحج في الدول العربية والإسلامية اليوم في مكتبه بوزارة الحج والعمرة في جدة ان كافة القطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات المرتبطة بها قد رفعت درجة الجاهزية لتهيؤ لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في حج هذا العام .

منوها بالرعاية الكريمة التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج منذ وصولهم لأرض المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين.