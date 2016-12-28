إيران ترفض طلباً من تركيا بالضغط على «الأسد» لوقف خرق الهدنة

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها رفضت طلباً مقدماً من تركيا وروسيا للضغط على نظام بشار الأسد، والميليشيات الشيعية التابعة له، لوقف انتهاكات هدنة وقف إطلاق النار.

ووصف متحدث الوزارة، بهرام قاسمي، مواقف المسؤولين الأتراك بـ‘‘غير البناءة‘‘، زاعماً أن تلك المواقف، تعقد الأوضاع الحالية وتزيد المشكلات، التي تواجه المخرج السياسي في الأزمة السورية.

وقال قاسمي، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: ‘‘إن إيران شريكة في إعلان موسكو الثلاثي، وتتابع بجدية الاتفاق الذي حصل بين الأطراف الثلاثة‘‘، بحسب صحيفة ‘‘الشرق الأوسط‘‘.

كان وزير الخارجية التركي، قد طلب من إيران وروسيا، الضغط على نظام الأسد و‘‘حزب الله‘‘ اللبناني، لوقف انتهاكات هدنة وقف إطلاق النار وخروقاتهم المتواصلة.