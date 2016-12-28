«الخطوط السعودية» تمدد فترة التسجيل ببرنامج «وظيفتك بعثتك»

تواصل – الرياض:

مددت الخطوط السعودية، فترة الالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين ‘‘وظيفتك بعثتك‘‘ لمدة خمس أيام، بدءاً من اليوم الخميس.

يقوم البرنامج على تدريس بكالوريوس علوم الطيران لحملة شهادة الثانوية العامة، ودبلوم الطيران التجاري لحملة البكالوريوس، وبعد إتمام المبتعثين لبرامج التعليم والتدريب يتم تعيينهم وفق تخصصاتهم في الخطوط السعودية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية الخطوط السعودية مع وزارة التعليم، في برنامج ‘‘وظيفتك بعثتك‘‘ والتي تتيح الفرصة للشباب السعودي، للاستفادة من عدد المقاعد المخصصة للابتعاث في درجة البكالوريوس ودبلوم بعد البكالوريوس (الطيران)، كما أنها إحدى الخطوات التطبيقية لبرنامج التحول وخطة (SV2020) والتي تضع على رأس أولوياتها استثمار المملكة، في العنصر البشري، وتلبية متطلبات تشغيل وخدمة الأسطول الجديد المتضمن أحدث طرازات الطائرات.

يتم تقديم طلب الالتحاق من خلال التسجيل في بوابة ‘‘سفير‘‘ بموقع وزارة التعليم على شبكة الإنترنت (https://ksp.moe.gov.sa/ksp12/Pages/Index) وبعد ذلك يتم إجراء المقابلة الشخصية، لجميع المتقدمين المطابقين لشروط البرنامج والكشف الطبي للالتحاق بالبرنامج.

وتتضمن الشروط الخاصة لحملة شهادة الثانوية العامة، أن يكون المتقدم حاصلاً على نسبة (90%) كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية)، والحصول على درجة (75%) في اختبار القدرات العامة كحد أدنى، وعلى (75%) في الاختبار التحصيلي كحد أدنى.

أما دبلوم الطيران التجاري لحملة شهادة البكالوريوس، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل (3.5 من 5) أو (2.5 من 4) كحد أدنى، وأن تكون الشهادة في أحد التخصصات العلمية.

تجدر الإشارة، إلى أن الملتحقين بالبرنامج وبعد إتمامهم الدراسة، تتولى الخطوط السعودية مرحلة التدريب النهائية في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بمدينة جدة، ثم يتم تعيينهم بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.