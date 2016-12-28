 دراسة كندية: السكن قرب الطرق المزدحمة يزيد خطر الإصابة بـ«الخرف» | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة كندية: السكن قرب الطرق المزدحمة يزيد خطر الإصابة بـ«الخرف»

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دراسة كندية: السكن قرب الطرق المزدحمة يزيد خطر الإصابة بـ«الخرف»

تواصل – وكالات:

أكدت دراسة قام بها باحثون كنديون، نشرت في دورية ‘‘لانسيت‘‘ الطبية، أن الأفراد الذين يعيشون قرب طرق مزدحمة، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بـ‘‘الخرف‘‘ مقارنة بمن يسكنون بعيداً عن زحام المرور.

ووجدت الدراسة، أن من يعيشون في نطاق يصل إلى 50 متراً من طرق مزدحمة تزداد احتمالات إصابتهم بالمرض، بنسبة 7.‏0 في المائة، عمن يعيشون على بعد أكثر من 300 متر من الطرق المزدحمة.

وقال راي كوبس، خبير الصحة البيئية والمهنية في مؤسسة أونتاريو للصحة العامة بمعهد العلوم الإكلينيكية التقويمية في كندا، ‘‘إنه من المحتمل أن ملوثات الهواء تدخل إلى مجرى الدم وتؤدي إلى الالتهاب الذي يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وربما حالات أخرى مثل السكري، كما يمكن أن تصل إلى المخ، عبر مجرى الدم ما قد يسبب مشكلات عصبية‘‘.

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