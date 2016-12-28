لص ينتحل صفة «خبير مجوهرات» ويسرق حُلياً بـ5 ملايين يورو

تواصل – وكالات:

تمكن لص محترف من سرقة ماسات وحلي بقيمة 5.5 مليون يورو، بعد انتحاله شخصية خبير صناعة مجوهرات مستبدلا المسروقات الأصلية بأخرى مزيفة أمام أعين موظفي متجر مجوهرات فاخرة وسط العاصمة الفرنسية.

ونجح لص في نهاية ديسمبر الماضي في سرقة ماسات وحلي بقيمة 5.5 مليون يورو أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط باريس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكان اللص الأربعيني قد قدم نفسه على أنه “خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر” حضر صباح 30 ديسمبر إلى متجر مجوهرات فاخرة بناء على موعد مسبق.

وعرض صاحب المتجر عدة قطع عليه في صالة العرض الخاصة بماركة غريزوغونو السويسرية وأعرب الرجل المتنكر عن اهتمامه “بماستين خامتين وبخاتمين مرصعين بألماس والحجارة الكريمة” غير أنه غادر المتجر دون أن يشتري أيا منها.

وتنبه صاحب المتجر بعد الظهر فقط أن الزائر الصباحي سرق أربع قطع مستبدلاً إياها بنسخ مقلدة.