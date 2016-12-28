سوريا.. عاصفة ثلجية تهدد النازحين شمال إدلب (فيديو)

تواصل- سامي الثبيتي:

سلطت أحد التقارير المصورة، معاناة سكان جبل الأكراد النازحين في مخيم بقرية الزوف، بريف جسر الشغور شمال إدلب، من تأزم معيشتهم بسبب العاصفة الثلجية التي هدمت خيامهم.

وأوضح التقرير، الذي أعدته قناة ‘‘الآن‘‘ معاناة سكان جبل الأكراد، الذين نزحوا إلى مخيم بقرية الزوف، بعد سيطرة قوات النظام السوري على بيوتهم وقراهم، الأمر الذي هدد حياتهم.

يأوي المخيم، أكثر من 275 عائلة، يواجهون فيه كثيراً من الصعوبات، فلا بنى تحتية، ولا خدمات أساسية، والطرقات الموحلة، وغير المعبدة في المخيم، تزيد صعوبة تأمين المياه والخبز والطعام، وأبسط مقومات الحياة المفقودة فيه.