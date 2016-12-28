سوريا.. تصنيف جبهة «فتح الشام» يفجر خلافًا بين منظمات عربية ودولية

تواصل – وكالات:

على الرغم من تصريحاتها التي تؤكد أنها جبهة معارضة لنظام الأسد، فجرت ‘‘جبهة فتح الشام‘‘ النصرة سابقاً، خلافاً بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، حول اعتبارها تنظيماً إرهابياً في سوريا، وذلك عقب تصريحات رمزي عز الدين، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، التي أكد فيها أن هناك وجهات نظر ترى أن ‘‘جبهة فتح الشام‘‘ ليست تنظيماً إرهابياً.

بينما قال مصدر دبلوماسي عربي: ‘‘إن غالبية الدول العربية تعتبر تنظيم ‘‘فتح الشام‘‘ إرهابياً لما يقوم به في سوريا، إلا أن جهات أخرى دولية منها الأمم المتحدة تختلف حول وجهة النظر‘‘ هذه بحسب ‘‘24‘‘.

ورأى المصدر -لم يذكر اسمه- أن هذه الخلافات في وجهات النظر حول الجبهة، ترسخ خلافاً بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في التعامل مع هذا التنظيم ضمن حل الأزمة في سوريا.