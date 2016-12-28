اليمن.. ميليشيا «الحوثي» دمرت 299 مسجداً لإقامة إمارة طائفية

تواصل – وكالات:

وثق “برنامج التواصل مع علماء اليمن”، اليوم الخميس، تعرض 299 مسجداً في اليمن للتخريب الممنهج على يد ميلشيات الحوثي منذ انقلابهم على الشرعية مطلع 2015.

وقال برنامج التواصل في تقرير له إن “الميليشيا الحوثية قامت بتحويل الأدوار الأرضية من المساجد إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات، والباحات إلى أماكن للتدريب، والأفنية الداخلية إلى أماكن لتناول القات والشيشة والشمة”.

وأوضح أن 29 مسجداً بعدة محافظات تعرضت بالكامل للتدمير والتفجير، فيما لحقت الأضرار الكبيرة بنحو 24 مسجداً وتهدمت أجزاء من جدرانها، بينما حولت الميليشيات الانقلابية 146مسجداً إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير ومقار للقناصة، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وأضاف التقرير: “أنه في يونيو الماضي، حولت ميليشيات الحوثي أحد مساجد محافظة حجة، إلى مجلس لتناول القات، وفي شهر يوليو الذي يليه، دنست العناصر الانقلابية بمحافظة عمران أحد مساجد المدينة، وحرقت جميع الكتب التي في داخله”.

ويرى مراقبون، أن الميليشيا الانقلابية تستهدف من تدمير وتفجير المساجد، التطهير الطائفي وإقامة إمارة مذهبية خالصة، حيث يعتقد الحوثي أن أولوياتهم هي هدم المساجد المخالفة لعقيدتهم مع طمس كل ما له صلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.