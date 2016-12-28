الإحصاء: المملكة استوردت «سجائر» بـ3 مليارات ريال خلال 9 أشهر

تواصل – سعود الخالد:

بلغت قيمة واردات المملكة من لفائف السجائر خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2016 نمواً نسبته 10% مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت نحو 3.24 مليار ريال مقارنة بـ 2.93 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن كمية لفائف السجائر التي استوردتها المملكة خلال 9 أشهر من عام 2016 بلغت نحو 30.34 ألف طن، مقارنة بـ 29.71 ألف طن للفترة نفسها من عام 2015، مسجلة نمواً نسبته 2%، بحسب “الاقتصادية”.

وتعادل الكمية التي استوردتها المملكة خلال 9 أشهر من عام 2016، نحو 1011 مليون علبة (باكيت) دخان، مقارنة بـ 990 مليون علبة (باكيت) للفترة نفسها من العام قبل الماضي.