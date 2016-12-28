«الضمان الصحي»: يحق للعامل إضافة أفراد أسرته لوثيقة التأمين الموحدة

تواصل – الرياض:

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الأربعاء، أن نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل، تتيح للعمال إضافة التابعين لهم من الزوجة والأبناء، غير المكلف صاحب العمل بالتأمين عليهم.

جاء هذا على لسان مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس، فيصل محمد الركف، خلال ورشة عمل وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي نظمتها غرفة الرياض، بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، بحسب صحيفة ‘‘الجزيرة‘‘.

وقال الركف: ‘‘إن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، حيث سيلزمه النظام بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط تشمل رقم كفيل واحد‘‘.

وأوضح، أن المنشآت التي لديها وثائق تأمين سارية، وتكون من ضمن الفئات المشمولة بمرحلة التطبيق الحالية، لن يطبق عليها نظام إصدار الوثيقة الموحدة إلى حين انتهائها، ويطبق عليها النظام حين تجديدها.

وأضاف الركف: أن الوثيقة الموحدة تصدر على رقم الكفيل لصاحب العمل، وإذا كان لصاحب العمل أكثر من رقم كفيل، حيث إن كل رقم كفيل يصدر له وثيقة خاصة به وتشمل العمالة الخاصة بهذا الرقم فقط.

وكان المجلس، أكمل استعداداته لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم من (25 إلى 49) عاملاً، وذلك حتى 10 يناير الحالي، حيث تستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من النظام في 10 أبريل المقبل على أصحاب العمل، الذين لديهم أقل من 25 عاملاً.