أرامكو ترفع سعر الخام العربي الخفيف لعملاء آسيا

تواصل ـ وكالات:

قالت شركة أرامكو، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر الخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى العملاء الآسيويين في شهر فبراير القادم، بواقع 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يناير الجاري، إلى خصم قدره 0.15 دولار للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا بواقع 0.50 دولار للبرميل في فبراير عن الشهر الماضي ليصبح بخصم قدره 4.70 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت، بحسب رويترز.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة في فبراير بزيادة 0.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت بارتفاع 0.20 دولار للبرميل عن الشهر الماضي.