موجز الظهيرة| استقدام العمالة من 4 دول أفريقية.. «الشورى» يناقش رسوم الخدمات البلدية

تواصل ـ الرياض:

«العمل» تتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول أفريقية

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنسيق مع أربع دول إفريقية، هي: الصومال، وأثيوبيا، وغينيا، وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لإعادة فتح باب الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب “المدينة”، فإن تلك الخطوة تأتي لتلبية زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وتوفير المزيد من العاملات، مشيرة إلى أن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير.

«الأرصاد»: توقّعات برياح تحد من الرؤية على وسط وشرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير، إلى نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

منع السيارات مخفية الإنارة الخلفية من دخول المملكة

منعت الجمارك دخول المركبات سواءً الكبيرة أو الصغيرة التي تسحب خلفها مقطورة للأمتعة تغطي الإنارة الخلفية للمركبة، وأصدرت تعميماً بعدم السماح لتلك السيارات بالمرور عبر جميع منافذها الجمركية بالمملكة.

وسمحت بدخول السيارات المجهزة بإنارة خلفية حمراء في المقطورة أو حامل الأمتعة وتكون بشكل واضح حتى لا تتسبب المركبة في حوادث على الطريق.

الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش رسوم الخدمات البلدية

في ثلاث جلسات متعاقبة، يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها وفقاً لأمر ملكي.

أخصائي: وصفات تبييض الأسنان «خرافات»

وصف أخصائي تجميل الأسنان، الدكتور باسم السواح، الحديثَ عن وجود وصفات طبيعية تعمل على تبييض الأسنان بـ”الخرافات” و”بيع الوهم” للمرضى.

وقال السواح: إن للأسنان ألوناً مُحدّدة خلقها الله وليس جميعها بيضاء، كما أنها درجات تختلف من إنسان لآخر.