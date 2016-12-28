والد «شهد سمان» يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ابنته وسبب سفرها لإسطنبول

تواصل – خالد العبدالله:

كشف والد شهد سمان ضحية الاعتداء الإرهابي في إسطنبول اللحظات الأخيرة في حياة ابنته وسبب سفرها إلى تركيا، موضحاً أنها كانت في رحلة عمل مع خالها.

وأضاف والد شهد سمان: إن “ابنته سبقت خالها وعائلته للمطعم، وعندما وصل خالها لاحظ إطلاق النار وتوقف عن الدخول وحصل قضاء الله وقدره”.

وتابع -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية أمس الأربعاء-: “تواصلت مع خال شهد لأنها سافرت معه ومع عائلته وكانت في رحلة عمل وكان قضاء الله”.

وأوضح أن ابنته “شهد” كانت قد اتفقت مع خالها أن تتولى جميع القضايا التي تخص المرأة، مؤكداً أنه على الرغم من الجرح والألم إلا أنني سعيد بما رأيته في مواقع التواصل الاجتماعي من تنديد بالاعتداء.

وختم والد الضحية شهد سمان، قائلاً: “أشكر الأمير خالد الفيصل الذي واسانا وعزانا في وفاة ابنتي، وهذه خصوصية لدينا في السعودية”.