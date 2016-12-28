استقرار أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية قوية

تواصل – وكالات:

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بدعم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وزيادة قياسية في مبيعات السيارات بالولايات المتحدة، على الرغم من أن الشكوك المستمرة حول التزام المنتجين بتعهداتهم بشأن خفض الإنتاج ما زالت تؤثر على الأسواق.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 53.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، بزيادة سنت واحد عن سعر آخر تسوية عندما صعدت الأسعار اثنين بالمئة بحسب ‘‘رويترز‘‘.

وتلقت أسعار خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير معهد البترول الأمريكي، الذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من ديسمبر كانون الأول إلى 482.7 مليون برميل.

كما دعمت مبيعات السيارات الأمريكية خام غرب تكساس الوسيط، حيث زادت 1.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 17.55 مليون وحدة في 2016.

وفي أسواق النفط العالمية، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 56.40 دولار للبرميل بانخفاض قدره ستة سنتات عن آخر تسوية.

وجاء أداء برنت الضعيف نسبيا مقارنة بخام غرب تكساس الوسيط على خلفية شكوك بشأن التطبيق الكامل لخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار المنتجين لخفض الإنتاج.