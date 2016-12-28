أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

تواصل – متابعات:

يُقام، مساء اليوم الخميس الموافق 7 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“شرح كتاب دليل الطالب” درس للشويعر في مكة

تنظم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، الدرس العلمي الشهري، بعنوان “شرح كتاب دليل الطالب” يقدمه الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، وذلك من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء بتوسعة الملك فهد الدور العلوي باب “79”، ويأتي الدرس الشهري ضمن البرامج الدعوية والأنشطة التي تقيمها الإدارة لتوعية الناس بأمور دينهم.

“حقيقة التقوى” محاضرة للصحفي بمكة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد، سلسلة من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم، تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته، حيث يلقي الشيخ أحمد محمد صالح الصحفي محاضرة مساء اليوم، بعنوان “حقيقة التقوى” بجامع الزلال بمحافظة الجموم وذلك بعد صلاة المغرب.

“الأسرة المسلمة في ظل المتغيرات المعاصرة” محاضرة للسديس في تبوك

يلقي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ضمن ملتقى دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة برعاية سمو أمير منطقة تبوك محاضرة بعنوان “الأسرة المسلمة في ظل المتغيرات المعاصرة” وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الوالدين بتبوك.

“شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري” درس في جدة

يستضيف المعهد العالي بحي الرحاب في محافظة جدة، مساء اليوم الخميس الدرس النسائي بعنوان “شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري”، تقدمه الأستاذة أناهيد السميري، وذلك في الفترة من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 5:30 عصراً، يمقر قاعة المعهد العالي.

ختام البرنامج الدعوي “حملة المشكاة ” بأحد المسارحة

يحتفي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة اليوم بختام البرنامج الدعوي “حملة المشكاة” بحضور محافظ أحد المسارحة أحمد بن هادي الراجحي، وذلك بجامع الدحمان الجديد. وأوضح مدير المكتب محمد بن علي قحل، أن البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أشهر شمل محاضرات ودروس علمية متخصصة أسبوعية بجامع الدحمان بعنوان “جوانب مضيئة من سير أئمة الإسلام”، الذي شارك فيه عدد من العلماء وطلبة العلم بالمنطقة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من مختلف مناطق المملكة إلى جانب محاضرات دعوية ودروس علمية ودورات أولية رجالية ونسائية في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة ورمادة، ومسابقة علمية دعوية إلكترونية.

وبين أن الحفل الختامي يتضمن محاضرة بعنوان “جوانب مضيئة من سيرة الشيخ ابن عثيمين” يقدمها عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، فضلا عن تكريم الرعاة والداعمين والفائزين بالمسابقات الدعوية.

“قصص نجاح” لقاء في جازان

ينظم مجلس شباب منطقة جازان مساء اليوم لقاءً بعنوان “قصص نجاح.. لن تنتهي ” وذلك بمسرح مركز جازان الثقافي، ويأتي اللقاء ضمن برامج المجلس ونشاطاته الشبابية.