«تعليم الرياض» يكرّم الفائزين بأولمبياد اللغة العربية

تواصل – فريق التحرير – الرياض:

كرم مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة، الفائزين في منافسات “المناهزات” أولمبياد اللغة العربية التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا بمشاركة طلاب القسم الثانوي.

وأكد أبو عباة أن النشاط الطلابي الثقافي يبذل جهودًا كبيرة في بناء جيل ثقافي واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة ملمًا بفنون اللغة العربية، مشيداً بهذا الأولمبياد وبالنتائج التي وصل إليها الطلاب في هذه المناهزات.

وبيّن أن الهدف من هذه المنافسات هو تعميق الاعتزاز بلغة القرآن ولغة أهل الجنة وغرس حبها في نفوس النشء والشباب والاستمتاع بها وتعزيزها فيهم، وقدم شكره للطلاب على جهودهم واستعدادهم الجيد لهذه المسابقة.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالعزيز العثمان الرئيس التنفيذي لمدارس التعلم الأهلية إلى التعاون الوثيق بين القطاع الخاص ممثلًا بمدارس التعلم والإدارة العامة لتعليم الرياض وخاصة فيما يخدم اللغة العربية ويعزز انتشارها ويساهم في بناء الطالب لغويًا.

وأكد حرص المدارس على مثل المنافسات كداعم، ولا زالت المدارس تمد يدها للنشاط الطلابي والإدارة العامة للتعليم بالرياض للشراكة المتميزة المثمرة لبناء جيل يحافظ على دينه ووطنه ولغته وأمته.