 ضبط 39 كجم حشيش و360 لتر مُسكر في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط 39 كجم حشيش و360 لتر مُسكر في جازان

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ضبط 39 كجم حشيش و360 لتر مُسكر في جازان

تواصل ـ واس:

ضبط دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، كمية من الحشيش بلغت 39 كيلوجراماً من الحشيش و18 عبوة مُسكر، وأحبطت محاولة تهريبها وذلك في مواقع عدة بالمنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربين لتهريب وترويج المخدرات داهمت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة أحد المواقع، وعثرت على كمية من الحشيش بلغت 19 كيلوجراماً و18 عبوة مُسكر تبلغ 360 لتراً.

وأشار إلى عملية أخرى نفذتها دوريات المعلومات الأمنية بالفرع، نجحت في ضبط ٢٠ كيلوجراماً من الحشيش بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير بني مالك.

من جانبه أكـد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على المفسدين وإحباط عملياتهم في التهريب والترويج.

 

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