14 نصيحة للآباء والأمهات قبل بداية الاختبارات

تواصل ـ الرياض:

قدَّم الأكاديمي والمتخصص في السلوك والبيئة محمد عبدالعزيز الشريم، مجموعة نصائح مجانية للآباء؛ وذلك قبل بداية موسم الاختبارات.

وأشاد الشريم عبر حسابه على “تويتر”، بدور أمهات الطلاب، مشيراً إلى تحملهن العبء الأكبر في متابعة الأبناء دراسياً، وبذل جهد مضاعف هذه الأيام خاصة، مقدماً عدة نصائح لأولياء الأمور ومنها:

– تنبهوا للفترة التي يمضيها أبناؤكم بين نهاية الاختبار والعودة إلى المنزل، فكثير من السلوكيات السلبية تكتسب خلالها.

– حاولوا أحياناً اختيار فرصة للخروج مع أبنائكم الطلاب لبعض الوقت للتسوق أو تناول العشاء، تجديداً للنشاط وتقليلاً للتوتر.

– مارسوا بعض الألعاب الخفيفة مع أبنائكم وقت راحتهم من المذاكرة، مثل تنس الطاولة، لإبعاد الملل وإشعارهم باهتمامكم.

– اضبطوا جدول النوم، وامنعوا الصغار من إزعاجهم، ليستيقظوا باكراً لصلاة الفجر والمراجعة الخفيفة، وتناول وجبة الإفطار.

– لا تجعلوا فترة المذاكرة مرحلة استنفار ذهني أو بدني أو نفسي، فلا تزيدوا توترهم، بل امزحوا معهم وتبسموا في وجوههم.

– قسموا المنهج إلى أجزاء معقولة الحجم، وضعوا خطة زمنية لإكمال مراجعتها، ليعرفوا مدة تقدمهم، ليشعروا بمتعة الإنجاز.

– اتفقوا مع أبنائكم على أوقات يمكنهم فيها استخدام الجوال، فيوضع على الصامت، ويسمح لهم بأخذه 10 دقائق بعد فترة محددة.

– بدلاً من قول: ليش ما تذاكر؟ قل: متى ستبدأ المذاكرة؟ وربما يكون أفضل من ذلك سؤاله: كيف المذاكرة؟ هل أحضر لك كوب شاي.

– لتحفيز أبنائكم على المذاكرة بدلاً من اللغة السلبية، فطريقة الحديث تؤثر على حماسهم للمذاكرة.

– احرصوا على توفير أغذية صحية، وخاصة وقت الاختبارات، مع تجنب الإكثار من المنبهات ولاسيما قبل موعد النوم.

– تهيئة جو نفسي متوازن يساعد الطلاب في مذاكرتهم، فاحرصوا على توفير جو هادئ، غير مشدود، مع تنوع في النشاطات.

– تجنب استخدام كلمات مثل (ما تفهم) أو (أنت غبي) عندما تساعد ابنك في المذاكرة ولا تجد استجابة فهذه تقلل استيعابه كثيراً.

– لا تطيلوا وقت مراجعة الإجابات بعد عودة أبنائكم، بل هيئوهم نفسيا للمواد القادمة بتفاؤل وثقة بالنفس.

– تجنب مراجعة الإجابات بعد انتهاء الاختبار بغرض المحاسبة أو التوبيخ، بل حاول أن تجعلها فرصة لترسيخ ما يفيدهم مستقبلاً.