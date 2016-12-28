بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفلة.. الممرضة عبير العنزي: استخرت الله ولم أبحث عن شكر (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

ثمنت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تبرع عبير العنزي، إحدى منسوبات إدارة التمريض بالجوف، بجزء من كبدها لطفلة مريضة.

ووصفت الوزارة استجابة الممرضة لاستغاثة والد الطفلة بشاير، نافع الرشيدي، بأنها تمثل أروع أمثلة العمل الإنساني.

وتوجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للممرضة بالشكر والتقدير، مؤكدين أن إيمانها بدورها تعدَّى الحدود بمد يد العون إلى الطفلة المريضة؛ بعد إصابتها بتليف يهدد حياتها.

من جانبه، قدم والد الطفلة شكره وتقديره لهذه البادرة الشجاعة، واصفاً ما قامت به الممرضة بأنه صورة من أشكال تراحم مجتمع المملكة وخيريته.

بدورها، أكدت الممرضة عبير عطالله العنزي في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد أنها لم تصادف أحد يحتاج للتبرع في الجوف.

وقالت العنزي: “لا يوجد عندنا قسم للتبرع في المستشفى التي أعمل بها، مضيفة “لم أختر بشاير.. رب العاملين هو اللي اختارها وسخر الأمر ربما دعوة من أمها أو والديها”.

وأضافت: “بمحض الصدفة دخلت تويتر وشفت تغريدة والدها وقلت له قراري بالتبرع بعد استخارة رب العالمين واستشارة والدتي وموافقة أخي سلطان”.

وأشارت العنزي إلى أنه “في العمل تقبلوا الإجازة وهم متفهمين الموضوع والكل تواصل معي وعلى رأسهم وزير الصحة ومدير صحة الجوف ومدير إدارة التمريض بصحة الجوف الجميع تواصل معي وتحمد لي بالسلامة وأشكر الوزير فهو بمثابة الأب الحاني للجميع”.

وعن صحة بشاير تقول الممرضة “زرتها اليوم والحمد لله طلعت من العناية وجسم الطفل تقبل الزرع الجزء الذي تبرعت به وسمحوا لها بالأكل وإن شاء الله تطلع قريب من المستشفى كما أخبرني الطبيب”.

وفي ختام البرنامج أكدت العنزي أنها لم تكن تبحث عن شكر من الناس، مؤكدة أنها لا تريد إلا الأجر من الله والصدقة الجارية.