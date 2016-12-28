«جمعية الزواج» بمكة تستكمل طلبات القروض والمساعدات لـ35 شاباً

تواصل ـ مكة:

أجرت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكة المكرمة، المقابلات الشخصية لـ 35 شاباً استوفوا شروط الجمعية للحصول على القروض والمساعدات المالية والعينية خلال ربيع الآخر 1438هـ .

وأوضح المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي، أن الهدف من المقابلات هو النظر في مدى استيفاء المتقدم للطلب وفق ما حددته اللجان المختصة في الجمعية.

وقال المدخلي: إن الجمعية تُبلغ المتقدمين بموعد المقابلة قبل الموعد المحدّد بوقت كافٍ عبر رسائل نصية، ومن ثمّ استيفاء الطلب وتقدير المساعدة المعطاة بخلاف القرض الذي يُسدّد مستقبلا على شكل أقساط ميسرة، مُضيفاً أن المقابلات تعقد بشكل دوري لكل مجموعة متقدمين على حِدة.