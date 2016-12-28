خلال 3 أشهر.. إسلام 1300 وافد بـ«تعاوني الروضة» في الرياض

تواصل ـ الرياض:

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري، إسلام (1323) شخصاً من جنسيات مختلفة ، منهم (604) من الرجال و(719) من النساء وأسلموا عبر أقسام الجاليات وموقع دين الإسلام www.IslamReligion.com .

ووزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (47.000) كرت ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة (74.700 ) كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة (151.000) سي دي ، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيد.