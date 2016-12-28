 خلال 3 أشهر.. إسلام 1300 وافد بـ«تعاوني الروضة» في الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 3 أشهر.. إسلام 1300 وافد بـ«تعاوني الروضة» في الرياض

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خلال 3 أشهر.. إسلام 1300 وافد بـ«تعاوني الروضة» في الرياض
تواصل ـ الرياض:
شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري،  إسلام (1323) شخصاً  من جنسيات مختلفة ، منهم (604) من الرجال و(719) من النساء وأسلموا عبر أقسام الجاليات وموقع دين الإسلام www.IslamReligion.com.
ووزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (47.000) كرت ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة (74.700 ) كتاب، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة (151.000) سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيد.
من جانبه، قال مدير المكتب الشيخ، توفيق الشرهان، إن هذه الإنجازات كانت – بفضل الله- ثم بدعم أهل الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، موضحا أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يسعى كل شخص لتحقيقها.

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