 الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش رسوم الخدمات البلدية | صحيفة تواصل الالكترونية

الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش رسوم الخدمات البلدية

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الأسبوع المقبل.. «الشورى» يناقش رسوم الخدمات البلدية

تواصل – الرياض:

في ثلاث جلسات متعاقبة، يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها وفقاً لأمر ملكي.

كما يصوّت المجلس على توصية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، ويناقش تقريراً بشأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتقريراً آخر بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف.

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