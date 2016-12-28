«الأرصاد»: توقّعات برياح تحد من الرؤية على وسط وشرق المملكة

تواصل – واس:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا الى غائمة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير، إلى نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.