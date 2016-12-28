موجز الصباح| «فيحان» يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف.. وزيادة التمويل العقاري لتملك المسكن الأول

تواصل – الرياض:

أمريكا تُسلّم المملكة 4 معتقلين من سجن جوانتانامو

كشف تقرير إخباري، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق سراح 4 معتقلين سعوديين في سجن جوانتانامو.

وقال مسؤولان أمريكيان: إن المعتقلين الـ4 سيتم تسليمهم إلى المملكة في غضون 24 ساعة، فيما لم يتم الكشف عن هويات المعتقلين على الفور، بحسب شبكة “فوكس نيوز”.

«التعليم» تُخصص ألف ريال مكافأة لخريجي مراكز «محو الأمية»

قال مدير إدارة تعليم الكبار للبنين التابعة لوزارة التعليم، فهد الشلوي: إن عدد مراكز محو الأمية بلغ 31 مركزاً تحتضن 1200 دارس بالصفوف الأول والثاني، معلناً أن الدارسين بالصف الثالث يحصلون على مكافأة مالية قدرها ألف ريال حال تخرجهم.

المفتي: «اللحيدان» مرَّ بعارض صحي يسير وحالته مستقرة

أكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان يتمتع بصحة جيدة.

وأشار المفتي، بحسب “المدينة”، إلى أن اللحيدان تعرض مؤخرًا لعارض صحي يسير، لكنه بخير الآن.

«فيحان» يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف

كشفت مصادر أن إدارة تعليم الطائف، قررت إحالة المعلم الذي سمح لـ«فيحان» – أحد مشاهير الكيك- بدخول الفصل ومحاضرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية، للعمل الإداري، فيما أعفت مدير المدرسة من منصبه وحولته إلى وكيل في مدرسة أخرى.

«النقد»: زيادة الحد الأقصى من التمويل العقاري لتملك المسكن الأول

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين.

جدة.. حجز قضية سائق «حافلة الموت» للنطق بالحكم

حجزت دائرة القصاص بالمحكمة الجزائية في جدة أمس قضية سائق حافلة الموت، الفلبيني «رينو»، الذي تسبب في حادثة مرورية قبل 8 أعوام، راح ضحيتها 4 بينهم 3 مواطنين، للنطق بالحكم.

«تعليم مكة» ترد على اتهامات مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال

كذّبت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، صحّة التغريدات التي نشرها مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في إدارة تعليم العاصمة المقدسة، معلنةً عن اتخاذها إجراءات قانونية عاجلة بشأن هذه الشائعة.

مصادر: ربط إلكتروني بين «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية

كشفت مصادر عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق.