جامعة حائل تعلن تعديل أوقات التسجيل والمقررات

تواصل ـ حائل:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل عن تعديلات لعدد من العمليات الأكاديمية لهذا العام الدراسي 1437 هـ / 1438هـ، تتعلق بفترات تسجيل المقررات والتخصيص والتحويل.

وقال عميد القبول والتسجيل الأدهم اللويش: إن التعديل الذي طرأ على أوقات العمليات يأتي مراعاة لمصلحة الطلبة، والانتظام بالدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن العمليات الأكاديمية حالياً إلكترونية 100% ولا توجد أي معاملات ورقية، وتتم عن طريق حسابات الطلبة في “البانر”، مشدداً على ضرورة التقيد بالمواعيد الجديدة والالتزام بالأوقات المحددة للعمليات الأكاديمية.

وأوضح اللويش أن تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني 37/1438هـ لطلبة السنة التحضيرية سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني بدءاً من يوم الأربعاء 27 ربيع الآخر 1438هـ الساعة 1 مساء ويستمر طيلة إجازة منتصف العام حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء.

وأشار إلى أن باقي كليات الجامعة فسيتم فتح باب تسجيل المقررات لطلبتها عن طريق الموقع الإلكتروني بدءاً من يوم السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ الساعة 1 مساء، ويستمر طيلة إجازة منتصف العام حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء، على أن يحتسب الغياب بدءاً من بداية الدوام ليوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ، وعلى الجميع التسجيل خلال الفترة المحددة والانتظام في الدراسة منذ بداية الدوام.

وبين أن فترة التخصيص للطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح، فستكون مدة التخصيص أربعة أيام فقط، تبدأ عن طريق الموقع الإلكتروني بدءاً من يوم السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ الساعة 8 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1438هـ تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بعمليات التحويل بين الكليات أو داخل أقسام الكليات، فستكون الفترة المتاحة للتحويل يومين فقط.

وسيتم فتح باب التحويل للطلبة ممن تنطبق عليهم معايير التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني يومي السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ بدءاً من الساعة 8 صباحاً، والأحد 1 جمادى الأولى 1438هـ، ويغلق في تمام الساعة 11 مساء، وسيستفيد بذلك الطلبة المحولين من فترة تسجيل المقررات التي تمتد بعد ذلك خمسة أيام إضافية.