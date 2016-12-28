«العمل» تتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول أفريقية

تواصل – وكالات:

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنسيق مع أربعة دول أفريقية، هي: الصومال، وأثيوبيا، وغينيا، وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لإعادة فتح باب الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب “المدينة”، فإن تلك الخطوة تأتي لتلبية زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وتوفير المزيد من العاملات، مشيرة إلى أن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أباالخيل، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على البحث عن دول جديدة ومتنوعة، للتنسيق معها بمجال تصدير العمالة المنزلية.

وأوضح أباالخيل أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.