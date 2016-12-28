 «العمل» تتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول أفريقية | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل» تتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول أفريقية

0
«العمل» تتوجه لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول أفريقية

تواصل – وكالات:

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنسيق مع أربعة دول أفريقية، هي: الصومال، وأثيوبيا، وغينيا، وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لإعادة فتح باب الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب “المدينة”، فإن تلك الخطوة تأتي لتلبية زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وتوفير المزيد من العاملات، مشيرة إلى أن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أباالخيل، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على البحث عن دول جديدة ومتنوعة، للتنسيق معها بمجال تصدير العمالة المنزلية.

وأوضح أباالخيل أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.

شاهد ايضا

منع السيارات مخفية الإنارة الخلفية من دخول المملكة

منع السيارات مخفية الإنارة الخلفية من دخول المملكة

«الأرصاد»: توقّعات برياح تحد من الرؤية على وسط وشرق المملكة

«الأرصاد»: توقّعات برياح تحد من الرؤية على وسط وشرق المملكة

مصادر: إيران تدرّب «جبريل الحوثي» لخلافة والده في اليمن

مصادر: إيران تدرّب «جبريل الحوثي» لخلافة والده في اليمن

موجز الصباح| «فيحان» يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف.. وزيادة التمويل العقاري لتملك المسكن الأول

موجز الصباح| «فيحان» يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف.. وزيادة التمويل العقاري لتملك المسكن الأول

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>