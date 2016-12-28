 3 وصفات طبيعية تقضي على التهابات اللثة | صحيفة تواصل الالكترونية

3 وصفات طبيعية تقضي على التهابات اللثة

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3 وصفات طبيعية تقضي على التهابات اللثة

 

تواصل – وكالات:

ذكرت الدكتورة حكيمة المالكي أستاذ الطب البديل والتداوي بالأعشاب في مصر، أن التهابات اللثة تعد من أكثر أمراض الفم والأسنان شيوعا، وعادة تأتي نتيجة إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يومياً، مما يكثر من فرص تكاثر الجراثيم داخل الفم ومن ثم تحدث الالتهابات.

وقدمت الدكتورة المالكي، ثلاث وصفات طبيعية تساعد في علاج التهابات اللثة، وتشمل تلك الوصفات:

1 – وضع ملعقة صغيرة من أوراق الفجل في كوب ماء مغلي، وتركها لمدة 10 دقائق، ثم نقلبها جيداً، ويتم المضمضة بالماء الناتجة وذلك 3 مرات في اليوم ولمدة 5 أيام.

2 – مغلي الحلبة، حيث يتم استعمالها عن طريق المضمضة بها 3 مرات في اليوم ولمدة 5 أيام.

3 – وضع ملعقة صغيرة من النعناع في كوب ماء مغلي ونتركه لمدة 10 دقائق، بعدها يتم المضمضة 3 مرات في اليوم ولمدة 8 أيام.

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