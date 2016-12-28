أخصائي: وصفات تبييض الأسنان «خرافات»

تواصل ـ وكالات:

وصف أخصائي تجميل الأسنان، الدكتور باسم السواح، الحديثَ عن وجود وصفات طبيعية تعمل على تبييض الأسنان بـ”الخرافات” و”بيع الوهم” للمرضى.

وقال السواح: إن للأسنان ألوناً مُحدّدة خلقها الله وليس جميعها بيضاء، كما أنها درجات تختلف من إنسان لآخر.

ونصح السواح بالمحافظة على اللون الطبيعي للأسنان من خلال الاهتمام بنظافتها وليس استعمال الملح و”الكربوناتو” لكونهما يُسببان ضرراً في مينا الأسنان واللثّة.

ونبه السواح، إلى أن التغذية الصحية السليمة التي تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية تُعد أفضل طرق الحفاظ على لون الأسنان، موضحاً أن تناول الشاي الأخضر مهم لتعزيز صحة مينا الأسنان.

وأشار إلى أهمية غسل الأسنان واللسان 3 مرات يومياً على الأقل أو عقب كل وجبة، مع ضرورة استخدام غسول الفم قبل النوم للتخلّص من أي بكتيريا في الفم تجنباً لحدوث تسوُّس.