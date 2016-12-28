منع السيارات مخفية الإنارة الخلفية من دخول المملكة

تواصل ـ الرياض:

منعت الجمارك دخول المركبات سواءً الكبيرة أو الصغيرة التي تسحب خلفها مقطورة للأمتعة تغطي الإنارة الخلفية للمركبة، وأصدرت تعميماً بعدم السماح لتلك السيارات بالمرور عبر جميع منافذها الجمركية بالمملكة.

وسمحت بدخول السيارات المجهزة بإنارة خلفية حمراء في المقطورة أو حامل الأمتعة وتكون بشكل واضح حتى لا تتسبب المركبة في حوادث على الطريق.

وقالت الجمارك: إن ذلك يأتي حرصاً على تنفيذ متطلبات السلامة المتعلقة بالمركبات التي تسحب حامل أمتعة أو مقطورة شحن.

وأضافت أنها لاحظت مؤخرًا من خلال مراقبة دخول وخروج المركبات أن بعض المركبات القادمة على هذا الشكل لا تتوفر فيها متطلبات السلامة.