«كفى» و«البر» توقعان اتفاقية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

تواصل ـ فريق التحرير – جدة:

وقّعت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، ونظيرتها “البر” الخيرية بوادي ستارة في منطقة مكة المكرمة، اتفاقية تعاون لنشر التوعية بأضرار التدخين والمخدرات لأهالي قرى وهجر شمال جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية “البر” بوادي ستارة الدكتور محمد السلمي: “يُثلج صدورنا رؤية المئات من شباب الوطن وهم يهجرون السموم من تبغ ومخدرات تفتك سنويا بأكثر من 23 ألف فرد في المملكة”.

وأضاف السلمي: “نحن وكفى بهذه الاتفاقية عقدنا العزم على تطهير قرى وهجر شمال محافظة جدة من هذه الآفات”.

من جهته، توقع مدير عام “كفى” الدكتور صلاح الشيخ، أن يكون للاتفاقية أثر كبير على قرى وهجر شمال المحافظة.

وأكّد الشيخ، أن سكان الشمال سيحظون بالعديد من البرامج والفعاليات التوعوية الفترة القادمة، كما أكّد أنّ عيادات “كفى” الثابتة والمتنقلة مفتوحة لتلقي العلاج.