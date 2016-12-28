«التعليم» تُخصص ألف ريال مكافأة لخريجي مراكز «محو الأمية»

تواصل – الرياض:

قال مدير إدارة تعليم الكبار للبنين التابعة لوزارة التعليم، فهد الشلوي: إن عدد مراكز محو الأمية بلغ 31 مركزاً تحتضن 1200 دارس بالصفوف الأول والثاني، معلناً أن الدارسين بالصف الثالث يحصلون على مكافأة مالية قدرها ألف ريال حال تخرجهم.

وأوضح الشلوي، أن المعلمين يحصلون على 75 ريالاً عن الحصة الواحدة، وفقاً للائحة المكافآت، فيما يقتصر النظام الحالي للتدريس في مراكز محو الأمية على معلمي التعليم العام، بينما تستقبل المراكز حاملي الإقامة النظامية.

من جهتها، قالت ميشال باعيسى، مدير إدارة تعليم الكبار بنات، إن عدد مراكز تعليم الكبار للبنات بلغ 69 مركزاً، منها 57 مركزا لمحو الأمية النظامي، و9 لمجتمع بلا أمية، و3 للحي المتعلم، بحسب “المدنية”.

وأضافت أن عدد الدارسات في البرامج بلغ 4267 دارسة، مشيرة إلى أن المواد الدراسية، مقررات خاصة بجميع برامج تعليم الكبيرات، ذات محتوى التعليم العام.

وذكرت باعيسى، أن الوزارة خصصت 1000 ريال مكافآت لخريجات برامج تعليم الكبيرات، فيما يدرس لهن مدرسات التعليم العام مساءً، ويحصلن على 75 ريالا في الحصة الواحدة، طبقاً للائحة المكافأة.

وأشارت إلى أن النظام القائم، يقتصر على معلمات التعليم العام، مؤكدة أن المراكز تستقبل نساء الجاليات ذوات الإقامة النظامية.