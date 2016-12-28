«تعليم مكة» ترد على اتهامات مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال

تواصل – سعود الخالد:

كذّبت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، صحّة التغريدات التي نشرها مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في إدارة تعليم العاصمة المقدسة، معلنةً عن اتخاذها إجراءات قانونية عاجلة بشأن هذه الشائعة.

وقالت إدارة تعليم مكة في بيان لها: إن المواطن عمد من تغريداته المتتالية استهداف الإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات المختصة.

وأوضحت أن هذه التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولا سيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة، مشيرة إلى حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة.