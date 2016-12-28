 مصادر: ربط إلكتروني بين «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: ربط إلكتروني بين «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية

0
مصادر: ربط إلكتروني بين «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية

 تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق.

يأتي ذلك إنفاذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة مكافحة الفساد، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن هذا الربط يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت في قضايا الفساد، من خلال إحالة جرائم الفساد إلى الجهة المختصة.

وأضافت: كما يستهدف الربط بناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على الوثائق النظامية والإدارية، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية.

 

شاهد ايضا

بالصور.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء حي النصر في المدينة

بالصور.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء حي النصر في المدينة

«تعليم مكة» ترد على اتهامات مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال

«تعليم مكة» ترد على اتهامات مواطن بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال

أمريكا تُسلّم المملكة 4 معتقلين من سجن جوانتانامو

أمريكا تُسلّم المملكة 4 معتقلين من سجن جوانتانامو

لص يمنع مواطنة في ماليزيا من العودة للمملكة

لص يمنع مواطنة في ماليزيا من العودة للمملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>