مصادر: ربط إلكتروني بين «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق.

يأتي ذلك إنفاذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة مكافحة الفساد، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن هذا الربط يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت في قضايا الفساد، من خلال إحالة جرائم الفساد إلى الجهة المختصة.

وأضافت: كما يستهدف الربط بناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على الوثائق النظامية والإدارية، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية.