 لص يمنع مواطنة في ماليزيا من العودة للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

لص يمنع مواطنة في ماليزيا من العودة للمملكة

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لص يمنع مواطنة في ماليزيا من العودة للمملكة

تواصل ـ الرياض:

تواجه مواطنة ترافق ابنها المعاق الذي يدرس بماليزيا، أزمة تمنع عودتها إلى المملكة، بعد قيام مقيم عربي بسرقة محفظتها وهاتفها.

وقالت المواطنة: إن الشرطة استعادت المسروقات سريعاً، لكنها تحتفظ بها كمعروضات منذ نوفمبر 2016، وأبلغتها الشرطة بأنها لن تعيدها إليها إلا بعد انتهاء محاكمة السارق، بحسب “عكاظ”.

وذكر سفير المملكة لدى كوالالمبور فهد الرشيد، أن مندوب السفارة حضر جلستين عقدتهما المحكمة، لكن القاضي أجل القضية، مشيراً إلى أن السفارة التقت المواطنة أمس الأول لحل مشكلتها وتمكينها من العودة إلى المملكة.

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