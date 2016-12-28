«فيحان» يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف

تواصل – الطائف:

كشفت مصادر أن إدارة تعليم الطائف، قررت إحالة المعلم الذي سمح لـ«فيحان» – أحد مشاهير الكيك- بدخول الفصل ومحاضرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية، للعمل الإداري، فيما أعفت مدير المدرسة من منصبه وحولته إلى وكيل في مدرسة أخرى.

وأوضحت المصادر أن الإدارة رفعت نتائج تحقيقاتها لوزارة التعليم، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدة أن تحويل المعلم للعمل الإداري ربما يكون موقتا إلى حين وصول رد الوزارة لاتخاذ الإجراء النهائي.

يشار إلى أن مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني، وجه بالتحقيق في واقعة دخول “فيحان” أحد مشاهير الكيك، إلى فصل أثناء الدراسة والتحدث إلى الطلاب.

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