«الخارجية»: نتحقق من الملاحظات الموجهة لقنصلية إسطنبول

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، أنها تحقق في الملاحظات التي وردتها بشأن تعامل قنصلية المملكة في إسطنبول مع الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.

وقال مدير الإدارة الإعلامية بالوزارة، أسامة بن أحمد نقلي: ‘‘إن الوزارة تتعامل مع أي ملاحظات باهتمام بالغ، بما في ذلك الملاحظات الخاصة حول القنصلية في إسطنبول، بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في مطعم رينا‘‘ بحسب ‘‘العربية نت‘‘.

وأكد النقلي، أن الوزارة، تتحقق من هذه الملاحظات بكافة تفاصيلها، لافتاً إلى أنه إذا ما ثبت وجود أي قصور فإنه يتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين الدولة.

وأشار المسؤول الوزاري إلى أن القنصلية تلقت أكثر من 700 اتصال يوم الحادث من عدد من أسر الضحايا والمصابين، بالإضافة لاتصالات المواطنين المتواجدين في إسطنبول.