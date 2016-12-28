نصائح للطلاب.. 4 مشروبات تساعد على تنشيط الذهن والتحصيل الدراسي

تواصل – وكالات:

خلال فترة امتحانات الأبناء، تبحث الأمهات عن الأكلات والمشروبات التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز، وتساهم في تنشيط الذهن، للنهوض بعملية التحصيل الدراسي والاستذكار.

يقدم الدكتور أحمد دياب، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، قائمة بأهم المشروبات التي تساعد الابناء على التركيز، وكذلك على حفظ المعلومات، واسترجاعها وقت الحاجة، والتي نصح بتقديمها للأبناء يوميا طوال فترة المذاكرة والامتحانات وأهم هذه المشروبات هي:

1- الينسون:

من المشروبات التي تُحسن الدورة الدموية للمخ، وتزيد القدرة على استرجاع المعلومات.

2- الزنجبيل:

أثبتت بعض الدراسات، أن الذين اعتادوا على شرب الزنجبيل بانتظام، يساعد على التركيز والإبداع في تحصيل المعلومات واسترجاعها.

3- عصير البرتقال والليمون والجوافة:

هي مشروبات تحتوي على فيتامين ‘‘سي‘‘ الذي يعمل على تقوية الذاكرة.

4- عصير الأناناس:



وهو يحتوي على المنجنيز وفيتامين ‘‘سي‘‘ وهما مادتان تساعدان في حفظ النصوص الطويلة واسترجاعها عند الحاجة.