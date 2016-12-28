 «كرايسلر» تطور سيارة تلتقط صور «سيلفي» للركاب | صحيفة تواصل الالكترونية

«كرايسلر» تطور سيارة تلتقط صور «سيلفي» للركاب

0
«كرايسلر» تطور سيارة تلتقط صور «سيلفي» للركاب

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة “كرايسلر” عن النموذج الأول لسيارة “بورتال”، ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية.

وزُودت”بورتال” بمداخل “USB” للهواتف المحمولة مخصصة لكل راكب،  يمكن من خلالها التقاط صورة للركاب وإرسالها إلى هواتفهم المحمولة.

وتضم السيارة قائمة طويلة من المزايا، التي انتقتها شركة “فيات كرايسلر” بعد 20 عاماً من الأبحاث حول ما يبحث عنه مواليد الألفية الجديدة في سياراتهم.

وتظهر القائمة على شاشة موحدة في سقف السيارة، وتتيح للراغبين الاستماع إلى الملفات الصوتية، عن طريق وصلة سماعات الأذن إلى جانب كل مقعد.

 untitled-2_231 untitled-1_555

شاهد ايضا

تعديلات على سيارة أودي «RS Q3 performance» لزيادة السرعة والثبات

تعديلات على سيارة أودي «RS Q3 performance» لزيادة السرعة والثبات

سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم

سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم

بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة على طريق سريع بأمريكا

بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة على طريق سريع بأمريكا

«شينخوا»: الخيول العربية وصلت الصين قبل الميلاد

«شينخوا»: الخيول العربية وصلت الصين قبل الميلاد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>