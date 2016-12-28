«كرايسلر» تطور سيارة تلتقط صور «سيلفي» للركاب

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة “كرايسلر” عن النموذج الأول لسيارة “بورتال”، ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية.

وزُودت”بورتال” بمداخل “USB” للهواتف المحمولة مخصصة لكل راكب، يمكن من خلالها التقاط صورة للركاب وإرسالها إلى هواتفهم المحمولة.

وتضم السيارة قائمة طويلة من المزايا، التي انتقتها شركة “فيات كرايسلر” بعد 20 عاماً من الأبحاث حول ما يبحث عنه مواليد الألفية الجديدة في سياراتهم.

وتظهر القائمة على شاشة موحدة في سقف السيارة، وتتيح للراغبين الاستماع إلى الملفات الصوتية، عن طريق وصلة سماعات الأذن إلى جانب كل مقعد.