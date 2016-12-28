«رابطة علماء المسلمين».. تطبيق جديد لحماية الأمة من العقائد المنحرفة

تواصل – سعود الخالد:

أعلنت تطبيقات نور الإسلام، انطلاق تطبيق رابطة علماء المسلمين، ليكون مرجعية عالمية راشدة، لإحياء دور العلماء في نهضة الأمة المسلمة، وتحذير الأمة وحمايتها من المناهج والعقائد المنحرفة.

يهدف التطبيق، إلى المساهمة في توحيد كلمة علماء الأمة وإبراز مكانتهم بين المسلمين، واستنباط الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل وللقضايا المعاصرة، ورد الشبهات حول الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، وفق منهج علمي وبيان ذلك للمسلمين.

كما يساعد في كشف المخططات المعادية للإسلام، والتصدي لها بشتى الوسائل المشروعة، وتحذير الأمة وحمايتها من المناهج والعقائد المنحرفة والتيارات الهدامة، وبيان موقف الإسلام منها، بالإضافة إلى التواصل مع الهيئات الرسمية، والمؤسسات العلمية والدعوية والإعلامية والخيرية فيما يحقق نهضة الأمة.